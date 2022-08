Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Colas: pertes creusées au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 14:43

(CercleFinance.com) - Colas publie un résultat net part du groupe de -132 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de -160 millions pour le premier semestre 2022, en retraits respectifs de 20 et 60 millions en comparaison annuelle.



La filiale de construction routière de Bouygues affiche un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros, en hausse de 17% (+9% à périmètre et change constants), mais revendique un carnet de commandes record de 12,9 milliards, en hausse de 25% sur un an.



Colas estime que son chiffre d'affaires annuel devrait s'inscrire en hausse sensible, et table sur un résultat opérationnel courant supérieur à celui de 2021. Il ajoute avoir mis en place des plans d'action pour compenser l'impact des hausses de coûts.