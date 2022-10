Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas: participation de 56% dans la start-up Parkki information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 17:50









(CercleFinance.com) - Colas a pris une participation de 56% dans la start-up Parkki, par l'intermédiaire de sa filiale Aximum spécialisée en équipement routier.



Parkki est une start-up lilloise. Depuis sa création, elle a accompagné plus de 50 clients dont des grands acteurs du retail, tels que Auchan, Carrefour, Leclerc, Leroy Merlin... Parkki travaillera en étroite collaboration avec Aximum, filiale du groupe Colas comptant près de 2 000 collaborateurs.



' En combinant l'expertise de Parkki en matière de collecte et d'analyse de données et les compétences d'Aximum, les collectivités bénéficieront de nouvelles solutions de services pour optimiser les mobilités, adaptées aux cas d'usage locaux ' indique le groupe.





