Colas: mise en service de pistes cyclables photovoltaïques

(CercleFinance.com) - Colas et BAM Royal Group, entreprise de construction néerlandaise, ont mis en service deux pistes cyclables équipées du revêtement photovoltaïque Wattway aux Pays-Bas.



D'une superficie de 1 000 m² chacune, elles ont été commandées par les provinces de Brabant-Septentrional et de Hollande-Septentrionale. Il s'agit du premier projet de cette ampleur dans le pays.



Fruit de la R&D de Colas en partenariat avec l'Institut National de l'Energie Solaire (CEA-INES), la technologie de revêtement photovoltaïque Wattway a atteint un stade de maturité avancé, ouvrant la voie à sa commercialisation depuis 2019.



'Cette expérience unique sur le marché des revêtements photovoltaïques circulables nous permet de continuer à apporter des avancées technologiques et pratiques pour améliorer la durée de vie de nos installations et accroître leur compétitivité ', a commenté Laurent Le Boulc'h, Directeur général adjoint Infrastructures et Mobilité intelligentes et durables de Colas.





