Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas: investissement dans la start-up française XXII information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 09:32









(CercleFinance.com) - Colas a annoncé mardi investir dans la start-up française XXII afin d'accélérer l'usage de la vision par ordinateur en intelligence artificielle (IA).



Créée en 2015, XXII a développé une solution d'analyse de flux vidéos en temps réel dite 'computer vision' qui peut notamment être utilisée dans les domaines des 'smart cities' (villes intelligentes) et de la logistique.



Dans un communiqué, Colas évoque une technologie 'prometteuse' qui transforme progressivement de nombreux secteurs d'activités, susceptible selon lui de l'aider à concevoir des offres innovantes pour ses clients et d'appuyer son savoir-faire opérationnel.



Le spécialiste des infrastructures routières va ainsi participer à la levée de fonds de série 'A' de 22 millions d'euros lancée par la pépite hexagonale, aux côtés notamment de Bpifrance, du fonds d'investissement de la SNCF, de plusieurs 'business angels' et de l'investisseur historique de XXII, le Groupe Duval.





Valeurs associées COLAS Euronext Paris 0.00%