Colas : hausse d'un quart du résultat net à neuf mois

(CercleFinance.com) - Colas, la filiale cotée de construction routière de Bouygues, publie un résultat net part du groupe de 140 millions d'euros au 30 septembre 2019, en amélioration de 26%, et un résultat opérationnel courant à 223 millions, en hausse de 36%. Le chiffre d'affaires s'élève à 10,2 milliards d'euros, en hausse de 6% (+6% également à périmètre et taux de change constants). Le carnet de commandes à fin septembre 2019 s'élève à 9,1 milliards, en hausse de 4% à taux de change constants et hors Smac. Pour 2019, le chiffre d'affaires est attendu en légère hausse et le résultat opérationnel courant est prévu en amélioration, du fait du niveau élevé d'activité en France, du redressement de la profitabilité de Colas Rail et de la cession de Smac.

