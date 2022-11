Colas: développe son réseau de recyclage information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 17:59

(CercleFinance.com) - Colas annonce s'être doté d'un réseau de 160 plateformes d'accueil des déchets en France, maillant tout le territoire et proposant deux nouvelles offres de services destinées aux professionnels du BTP et des espaces verts, Valormat et Ecotri.



Colas compte ainsi augmenter de 50% sa production de matériaux recyclés d'ici à 2026.



Valormat propose 160 sites pour accueillir les volumes importants de déchets minéraux du BTP, les trier et leur donner une deuxième vie sous forme de granulats recyclés (sable, grave, gravillon). La structure accueille aussi les six flux de déchets réglementaires (papier/carton, métal, plastique, verre, bois et plâtre).



De son côté, le réseau Ecotri se compose de 12 déchetteries professionnelles adaptées aux besoins des artisans et PME du bâtiment, et sont en mesure d'accueillir une quinzaine de types de déchets différents.