Colas : des pertes creusées au premier semestre mais un carnet de commandes record

(AOF) - Colas, la filiale de construction routière de Bouygues, a publié, au titre du premier semestre 2022, un résultat net part du Groupe qui ressort à -132 millions d’euros, à comparer à -112 millions d’euros à fin juin 2021. Le résultat opérationnel courant s'établit à -160 millions d’euros, en baisse de 60 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros enregistre une hausse de 17% (+9% à périmètre et change constants). Le groupe revendique un carnet de commandes record de 12,9 milliards, en hausse de 25% sur un an.

Colas a fait savoir qu'il n'exerce pas d'activité en Russie et en Ukraine et qu'il n'est pas directement impacté par le conflit en cours. Le groupe reste toutefois très vigilant quant aux évolutions macro-économiques et à leurs répercussions directes et indirectes sur ses activités et ses résultats.

Côté perspectives, "le chiffre d'affaires 2022 devrait s'inscrire en hausse sensible par rapport à 2021, du fait du montant élevé du carnet de commandes à réaliser au second semestre 2022, de la contribution de Destia, du renchérissement des prix unitaires des produits et prestations vendus par le groupe dans un contexte fortement inflationniste, et de l'effet de change lié à la faiblesse de l'euro face au dollar", indique un communiqué de presse, ajoutant que "Colas table sur un résultat opérationnel courant 2022 supérieur à celui de 2021".