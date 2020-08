Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas : creusement des pertes semestrielles Cercle Finance • 27/08/2020 à 08:42









(CercleFinance.com) - Colas publie un résultat net part du groupe de -295 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, en baisse de 193 millions en comparaison annuelle, et un résultat opérationnel courant de -304 millions d'euros, en retrait de 168 millions. Le chiffre d'affaires de la filiale de Bouygues spécialisée dans les travaux routiers a reculé de 17% à 4,9 milliards d'euros (-15% à périmètre et changes constants), la réduction due aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 étant estimée à environ 810 millions. 'Sur la base des éléments connus à date et hors nouvelle évolution défavorable de la situation sanitaire', Colas estime que la baisse du CA et du ROC au deuxième semestre 2020 par rapport à 2019 'devrait être sensiblement plus faible qu'au premier semestre'.

Valeurs associées COLAS Euronext Paris +0.86%