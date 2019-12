Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas : contrat pour une un réseau BHS en Guyane Cercle Finance • 23/12/2019 à 09:33









(CercleFinance.com) - Colas annonce que la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Guyane (CACL) a signé, à Cayenne, un marché de partenariat portant sur un réseau de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) pour une durée globale de 33 ans et demi. Le contrat sera réalisé par la société de projet IBYS, composée de Colas Projects, entité de Colas dédiée aux grands projets, de Ribal Travaux Publics, filiale de Colas en Guyane, et du fonds d'investissement FIDEPPP2. Le projet prévoit la construction de deux lignes de BHNS, d'une longueur totale de 10,1 km, qui desserviront, avec 21 stations, les points clés de la ville de Cayenne. La mise à disposition du réseau est prévue mi-2023, après 42 mois d'études et de travaux.

Valeurs associées COLAS Euronext Paris +0.29%