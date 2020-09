Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas : contrat pour l'aéroport international de Bangkok Cercle Finance • 01/09/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Colas et ses partenaires thaïlandais, a remporté un contrat pour la construction de la piste 3, de l'extension du taxiway D et du taxiway périphérique de l'aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok. Dans le cadre du contrat, la société Thanomwongse détenue par Colas réalisera les travaux d'amélioration et de confortement des sols sur une surface de 800 000 m2, la mise en oeuvre de 800 000 tonnes d'enrobés ainsi que les systèmes d'éclairage et de contrôle de cette extension. Le montant total du contrat s'élève à 9 700 millions de bahts (environ 280 millions d'euros), dont 52% (environ 145 millions d'euros) pour Thanomwongse, mandataire du groupement. Le projet devrait débuter en octobre 2020, pour des travaux d'une durée de 35 mois.

