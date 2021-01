Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas : contrat étendre pour une ligne de métro à Edmonton Cercle Finance • 13/01/2021 à 09:59









(CercleFinance.com) - Colas et Parsons, associés au sein d'un groupement dont Colas est mandataire, annoncent avoir été choisis par la Ville d'Edmonton, en Alberta, pour la conception, la construction et le financement de l'extension Ouest de la ligne de métro léger Valley Line. Le montant du contrat, réparti à 50/50 entre les deux partenaires, s'élève à 1,7 milliard de dollars canadiens (environ un milliard d'euros). Les travaux devraient démarrer à l'été 2021 pour une livraison prévue fin 2026. Cette extension, sur une longueur de 14 km, comportera quatorze nouvelles stations et deux stations aériennes qui desserviront des sites clés. Le tracé comprendra notamment 2,1 km de voies surélevées et deux installations de maintenance et de remisage.

Valeurs associées COLAS Euronext Paris +1.20%