Colas : contrat de renouvellement de voies ferrées

(CercleFinance.com) - Colas et sa filiale Colas Rail annoncent la signature, avec SNCF Réseau, d'un contrat pour le renouvellement de voies et la reprise de plates-formes entre les villes de Beillant et Saintes en Charente-Maritime, pour un montant total de 11 millions d'euros. 'Ce contrat comporte notamment le renouvellement de ballast sur 11 kilomètres de plaine ainsi que des travaux de reprise de structure et de drainage pour permettre la bonne évacuation des eaux de la plateforme', précisent-ils. Les travaux se dérouleront à la faveur d'une interruption totale des circulations ferroviaires en septembre-octobre 2020 pour huit semaines. Colas posera les dispositifs d'assainissement tandis que Colas Rail réalisera les travaux de renouvellement de voies.

Valeurs associées COLAS Euronext Paris +0.44%