Colas : contrat avec SOLIDEO pour les JO Paris 2024

(CercleFinance.com) - Colas, via Mobility by Colas, intégrateur et opérateur de services numériques de mobilité, a signé un contrat cadre avec la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO). Le contrat comprend la mise en place, le déploiement et l'exploitation sur une durée minimale de 15 mois d'un service de régulation des flux logistiques du ' dernier kilomètre ', grâce à l'utilisation de la solution Qievo. ' Le contrat cadre porte sur l'organisation de la logistique du ' dernier kilomètre ' associée aux différents chantiers de construction du Village des Athlètes, situé sur les communes de Saint-Ouen, Saint-Denis et L'Ile-Saint-Denis, au nord de Paris ' indique le groupe.

Valeurs associées COLAS Euronext Paris +0.41%