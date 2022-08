Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas: choisi pour les travaux du métro de Panama information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 18:04









(CercleFinance.com) - En tant que sous-traitant d'Hitachi Rail, Colas Rail va participer à la réalisation du projet de monorail de la future ligne 3 du métro de Panama, honorant ainsi son premier contrat dans ce pays d'Amérique latine.



Colas Rail réalisera la conception, la fourniture et l'installation de 100 km de rail d'alimentation électrique, et participera à la construction du dépôt.



La durée du contrat remporté est de plus de 30 mois.



'Ce contrat marque le lancement de nos activités au Panama, illustrant notre volonté de poursuivre notre développement en Amérique latine', a réagi Christophe Mansuy, Directeur Général-International de Colas Rail.









