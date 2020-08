COLAS : carnet de commandes à fin juin en hausse

(AOF) - Le spécialiste de la construction de routes, Colas, détenu en quasi-totalité par le groupe Bouygues, a fait état d'une perte nette consolidée (part du groupe) de 295 millions d'euros au premier semestre de son activité 2020 contre une perte de 102 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant ressort, pour sa part, à -304 millions après -136 millions au premier semestre 2019. La marge opérationnelle courante est en recul de 400 points de base à -6,3%.

Le chiffre d'affaires pour la période est de 4,87 milliards d'euros, soit une baisse de -15% à périmètre et changes constants. Les revenus en France reculent de 24% (pcc) à 2,236 milliards tandis que l'activité à l'international décroit de 5% (pcc) à 2,634 milliards d'euros.

Le carnet de commandes à fin juin 2020 est en revanche en hausse de 1% à 10,1 milliards une fois retraité des principales acquisitions et cessions et à changes constants.

L'endettement financier net est en baisse de 479 millions d'euros à 1,065 milliards d'euros.

En termes de perspectives, Colas précise que malgré l'annonce généralisée de plans de soutien de l'activité ou de relance par les infrastructures, la vigilance reste de mise au regard de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 et de ses impacts sur les marchés et zones d'implantation de la société.

Aussi, '' sur la base des éléments connus à date et hors nouvelle évolution défavorable de la situation sanitaire '', l'entreprise souligne que la baisse du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant au deuxième semestre 2020 par rapport à 2019 devrait être sensiblement plus faible qu'au premier semestre.

