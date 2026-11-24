Colas, filiale de construction routière de Bouygues, annonce le lancement d'un nouveau dispositif de travaux d'urgence. Destinée aux collectivités et aux acteurs économiques, cette organisation s'appuie sur le réseau de près de 300 établissements de travaux du groupe en France et sur des expertises dédiées.

Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce dispositif s'appuie sur 85 professionnels de l'urgence et sur les moyens humains et matériels du groupe. Pour anticiper les besoins, les effectifs d'astreinte sont adaptés aux conditions météorologiques et aux risques identifiés.

Un numéro vert national unique permet aux collectivités et aux acteurs économiques de solliciter les équipes de Colas à tout moment. Un déplacement sur site est organisé en moins de quatre heures afin d'établir un diagnostic et, si la situation l'exige, des expertises complémentaires peuvent être mobilisées dans un délai de 12 à 48 heures.

"Le dérèglement climatique transforme durablement les territoires et nous impose d'adapter nos réponses. Notre rôle ne se limite plus à construire des infrastructures. Nous devons aussi contribuer à les protéger et à les rendre plus résilientes", explique Thierry Méline, président de Colas France.

Cette nouvelle organisation s'appuie sur l'expérience du groupe, déjà mobilisé à la suite du cyclone Chido à Mayotte et des incendies de Los Angeles, où sa filiale Sully-Miller a participé aux opérations de déblaiement et de recyclage. Elle s'inscrit dans la stratégie de diversification de Colas au service de la résilience des territoires.