Colas : acquisition des actifs de Granite Contracting

(CercleFinance.com) - Reeves Construction Company, filiale américaine de Colas, a réalisé l'acquisition des actifs de la société Granite Contracting LLC, spécialisée dans la production d'enrobés et les travaux routiers, et opérant en Caroline du Nord et Caroline du Sud. Granite Contracting LLC, qui comprend trois postes d'enrobés produisant environ 400 000 tonnes par an et 70 engins de chantier, réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 50 millions de dollars. ' Ce rachat d'actifs permet à Reeves Construction Company, déjà présente en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, de se renforcer sur les marchés en croissance de ces deux Etats ' indique le groupe.

Valeurs associées COLAS Euronext Paris -0.43%