Colas : acquisition de Destia Oy pour 235 ME

(CercleFinance.com) - Colas a finalisé aujourd'hui l'acquisition à Helsinki 100% des titres de la société Destia Oy auprès de la société d'investissement familiale finlandaise Ahlström Capital. Cette acquisition a été conclue sur la base d'une valeur d'entreprise de 235 millions d'euros. Destia sera consolidé dans les comptes du groupe Colas à compter du 31 décembre 2021. Destia est l'acteur majeur des infrastructures routières, ferroviaires et énergétiques en Finlande. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 564 millions d'euros en 2020. ' Le marché nord-européen présente en effet de solides perspectives de croissance en construction et en maintenance d'infrastructures de transport, particulièrement dans les domaines du ferroviaire et des énergies renouvelables ' indique le groupe.

Valeurs associées COLAS Euronext Paris -0.79%