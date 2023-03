Colas: a signé un contrat aux Philippines information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 17:54

(CercleFinance.com) - Colas Rail, membre d'un groupement conduit par Alstom, a été choisi par Mitsubishi Corporation pour la conception et la réalisation des systèmes E&M (Electrical & Mechanical) et les travaux de voies ferrées de l'extension de la ligne NSCR (North South Commuter Railway) aux Philippines.



Le projet d'extension de la ligne NSCR consiste en la construction d'environ 110 km de ligne, desservant 27 nouvelles stations, avec une section sud de 55 km entre Tutuban et Calamba, dans la province de Laguna, et une section nord de 51 km entre Malolos et Clark International Airport, dans la province de Pampanga.



Le contrat remporté par Colas Rail porte sur la conception, la fourniture, l'installation, les essais et la mise en service des voies ferrées et des systèmes de contact aérien.



Après la ligne souterraine du métro de Manille fin 2021, l'extension de la ligne NSCR est le second projet majeur d'infrastructure ferroviaire remporté par Colas Rail aux Philippines.