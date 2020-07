Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas : a signé un contrat à Singapour Cercle Finance • 15/07/2020 à 17:56









(CercleFinance.com) - Colas annonce ce jour que sa filiale ferroviaire a signé en juin avec Singapore Land Transport Authority (l'autorité des transports de Singapour), un contrat pour le remplacement de l'alimentation électrique de la ligne de métro léger de Bukit-Panjang. 'Ce contrat est le premier remporté par Colas Rail à Singapour. Colas Rail réalisera la conception, la fourniture, l'installation, les essais et la mise en service des nouveaux systèmes d'alimentation électrique de la ligne de métro léger (LRT) de Bukit-Panjang', explique le groupe. Le montant du contrat s'élève à 63 millions de dollars de Singapour (environ 41 millions d'euros).

Valeurs associées COLAS Euronext Paris -2.16%