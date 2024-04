Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Colas: a remporté un contrat de 80 ME en Finlande information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 18:09









(CercleFinance.com) - Destia, filiale finlandaise de Colas, a remporté le contrat de la zone 3 de la ligne ferroviaire urbaine d'Espoo, la deuxième ville de Finlande, auprès de l'Agence finlandaise des infrastructures de transport. Le montant total de ce contrat s'élève à 80 millions d'euros.



Destia est chargé de la réalisation de 4,5 kilomètres de nouvelles doubles voies ferrées et trois ponts, de la réhabilitation de quatre autres, de la démolition d'un ouvrage d'art ainsi que de la rénovation de deux gares (Koivuhovi et Tuomarila).



Ces voies permettront aux trains de banlieue et aux trains longue distance de circuler séparément, améliorant ainsi la fréquence, la régularité et l'accessibilité des services ferroviaires.



' Le projet d'Espoo démontre l'expertise globale de Destia, du terrassement à l'installation de voies ferrées, en passant par les ouvrages d'art, tout en contribuant à promouvoir le développement des modes de déplacement durables ', souligne Francis Grass, Directeur Général EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) de Colas.





