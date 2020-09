Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas : a remporté un contrat au Canada Cercle Finance • 07/09/2020 à 18:01









(CercleFinance.com) - Le groupe Colas annonce ce soir que sa filiale Colas Rail a signé en août 2020, avec le consortium Mosaic Transit Group, un contrat pour la construction des voies de la ligne de métro léger Metrolinx Finch West de Toronto, au Canada. 'D'une longueur de 11 km, et desservant 18 stations, la nouvelle ligne de métro léger (LRT) Metrolinx Finch West reliera les quartiers traversés à d'autres réseaux de transport de l'agglomération du Grand Toronto, tels que GO Transit, Milway, YRT et Züm. Le contrat attribué à Colas Rail par Mosaic Transit Group est le premier marché important de voies ferrées urbaines remporté par Colas Rail au Canada', explique le groupe. Les travaux de construction de voies devraient débuter en septembre 2020 pour être achevés en juin 2022.

Valeurs associées COLAS Euronext Paris +2.07%