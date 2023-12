Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas: 595.828 actions apportées à l'OPR information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 14:15









(CercleFinance.com) - Portzamparc, filiale de BNP Paribas, a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Colas, soit du 22 novembre au 5 décembre inclus, Bouygues a acquis 595.828 actions au prix unitaire de 175 euros.



À la clôture de l'offre, le conglomérat détient 98,67% du capital et au moins 99,03% des droits de vote de sa filiale de construction routière. La suspension de la cotation des actions Colas est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.





Valeurs associées COLAS Euronext Paris 0.00%