Coinbase : un été en pente abrupte

Les analystes tablaient en moyenne sur un BPA de 1,82 dollar et sur un chiffre d'affaires de 1,61 milliard.

(AOF) - Coinbase a annoncé un net repli de son activité au cours de l'été ; les volumes d’échange de crypto-monnaies ayant fortement ralenti durant la période. Au troisième trimestre clos fin septembre, Coinbase a réalisé un bénéfice net de 405,3 millions de dollars, ou 1,62 dollar par action, contre 81,3 millions un an plus tôt, soit avant que le groupe ne rentre en Bourse. Les ventes ont bondi, passant de 286,7 millions à 1,31 milliard. Elles étaient de 2,23 milliards au trimestre précédent. Les ventes ont cependant reculé de 40% par rapport au trois mois précédents.

