Coinbase sous les menaces de la SEC

Ainsi, la SEC a adressé au groupe une 'Wells notice' concernant une partie indéfinie de ses actifs numériques répertoriés, son service de staking Coinbase Earn, Coinbase Prime et Coinbase Wallet "après une enquête sommaire", explique la plateforme.

(AOF) - Coinbase, dont le titre reculait de 10,5% en avant-Bourse, risque d'être poursuivi par la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de Wall Street, qui a identifié des violations potentielles de la législation sur les valeurs mobilières, a annoncé la plate-forme de cryptomonnaies. "Nous avons demandé à la SEC des règles cryptos raisonnables pour les Américains. Nous avons reçu des menaces légales à la place", titrait Coinbase dans son communiqué d'hier.

