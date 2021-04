Coinbase s'introduit en bourse, Wall Street au sommet et rebond de l'or

Semaine du 12 au 18 Avril 2021

Coinbase, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies, a effectué son introduction au Nasdaq en recourant à une cotation directe (pas de levée de fonds à ce stade). L'action a clôturé vendredi à 342 dollars, pour un prix de référence fixé mardi à 250 dollars. Ce prix de clôture valorise l'entreprise à un peu moins de 90 milliards de dollars. Une capitalisation gigantesque pour une société nouvellement cotée, en comparaison avec celle d'ICE, la société mère du NYSE, qui s'établit actuellement à moins de 70 milliards de dollars.

C'est d'autant plus surprenant que les cryptomonnaies ont plongé cette semaine, subissant même un flash crash le week-end après une gigantesque panne de courant dans la région du Xinjiang qui abrite une partie importante du mining de bitcoin. A cela s'est ajoutée la menace brandie par certains Etats, comme la Turquie et l'Inde, d'interdire l'usage des cryptomonnaies.

Wall Street au sommet et baisse des taux

Une fois de plus, Wall Street a fini la semaine en territoire positif. La saison des résultats a démarré sur les chapeaux de roue avec des profits très solides pour les grandes banques américaines, bien au dessus du consensus. Les marchés actions ont également été soutenus par des ventes au détail supérieures aux attentes, et une baisse des inscriptions au chômage. A ces bonnes nouvelles s'ajoute la baisse des taux des emprunts d'Etat (T-Note 10 ans à +1.59%, un plus bas de six semaines, T-note 30 ans à +2.27%). Pourtant, l'indice des prix à la consommation a progressé de +0.6% en mars, mais ce chiffre est finalement très proche des estimations (+0.5%). La moitié de cette hausse est due au bond de +9.10% des prix des carburants.

Indice Dow Jones pour la première fois au dessus des 34 000 points

L'indice Dow Jones Industrial Average a clôturé en fanfare à un plus haut historique de 34'200.67 points, soit une progression d'environ 400 points sur la semaine (+1.18%). Le S&P 500 a fait de même en touchant un nouveau sommet à 4'185.47 points, soit un gain de +1.37%. Le Nasdaq Composite a suivi le mouvement avec une hausse de +1.09%. Tous les voyants étaient au vert sur les actions américaines, y compris pour les petites capitalisations. Le Russell 2000 a pu effacer les pertes de la semaine précédente avec un gain hebdomadaire de +0.86%.

La plupart des secteurs S&P ont fini la semaine dans le vert, à l'exception des services de communication (-0.01%). Les services d'utilité publique (+3.66%) et les matériaux de base (+3.24%) ont affiché les meilleures performances hebdomadaires. Ce dernier secteur a notamment été aidé par le bond de +11.26% des actions PPG Industries, le groupe ayant plus que doublé ses résultats au premier trimestre. La santé a également fortement progressé (+2.88%) bien que les autorités américaines (FDA) aient suspendu le vaccin de Johnson & Johnson. L'immobilier (+2.62%) et les biens de consommation discrétionnaire (+2.04%) se sont aussi distingués. En revanche, le secteur de l'énergie est resté fébrile (+0.23%), alors que les stocks de brut ont baissé de 3.6 millions de barils la semaine passée. Le pétrole WTI a ainsi repris 3.81 dollars le baril (+6.42% de variation hebdomadaire).

Les principaux indices européens ont suivi la tendance outre-Atlantique (FTSE : +1.50%, DAX 30 : +1.48%, CAC 40 : +1.91%). Les marchés asiatiques ont généré des résultats plus contrastés, à l'instar de la semaine dernière. Le Nikkei 225 a glissé de -0.28% et le Shanghai Composite a perdu -0.70%. En Inde, le NIFTY a abandonné -1.46% avec l'augmentation du nombre d'infections qui fait craindre de nouvelles mesures de confinement. A l'opposé, les actions coréennes ont poursuivi leur hausse en gagnant +2.13%. En Australie, le S&P ASX 200 a pris +0.98%.

Tendance toujours haussière sur les marchés de crédit

La baisse des rendements sur les emprunts d'Etat américain a favorisé les marchés de crédit. Les obligations d'entreprise de notation investissement ont ainsi gagné +0.49% outre-Atlantique quand leurs contreparties en Europe faisaient du surplace (-0.09%). La dette émergente a également surfé sur cette vague en reprenant +1.28%, effaçant ainsi les pertes cumulées sur la deuxième quinzaine de mars. De leur côté, les titres à haut rendement alignaient une quatrième semaine de hausse (+0.08% en Europe, +0.25% aux Etats-Unis).

Ailleurs, il faut noter le rebond de l'or (+1.87%) qui a également bénéficié de la baisse des taux et de l'affaiblissement du dollar (paire EUR-USD en hausse de +0.75% à 1.1979).

