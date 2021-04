COINBASE : le prix de référence fixé à 250 dollars par action

(AOF) - Si les banques américaines, Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo vont ouvrir cet après-midi le bal des résultats, elles devraient se faire voler la vedette par l'introduction en Bourse de Coinbase. La plus importante plateforme d"échange de crypto-monnaies aux Etats-Unis s'introduira sur le Nasdaq via une cotation directe et non par une IPO traditionnelle. Dans ce cadre, son prix de référence à été fixé à 250 dollars par action. Ce prix de référence, qui n'est pas le prix d'ouverture, mais plutôt un guide pour les investisseurs, valorise Coinbase à environ 65 milliards de dollars.

A titre de comparaison, ICE, la maison-mère du New York Stock Exchange pèse un peu mois de 67 milliards de dollars en Bourse.

Le prix public d'ouverture sera déterminé par les ordres d'achat et de vente collectés auprès des courtiers-négociants. 130,7 millions d'actions seront mises sur le marché.

Au début du mois, Coinbase a indiqué viser au premier trimestre un bénéfice net compris entre 730 et 800 millions de dollars pour des revenus de 1,8 milliard de dollars. Les volumes de transactions devraient atteindre 335 milliards de dollars. La plateforme revendique 56 millions d'utilisateurs et 6,1 millions de personnes réalisant des transactions chaque mois. Sa plateforme devrait abriter 223 milliards de dollars d'actifs, ce qui représente 11,3% du marché des crypto-monnaies.