Coinbase : la SEC ne veut pas qu'elle se lance dans des prêts

(AOF) - La plate-forme d'échange de cryptomonnaies, Coinbase, a indiqué que la SEC la poursuivrait si son projet de prêts de cryptomonnaies avec intérêts voyait le jour. Elle a été surpris de la menace de la SEC, qui n'aurait pas fourni d'explication. Le résultat net de tout cela est que la plate-forme ne lancera pas Lend avant au moins octobre.

" Coinbase continue de juger bienvenue de la clarté réglementaire supplémentaire ; le mystère et l'ambiguïté ne servent qu'à étouffer inutilement les nouveaux produits que les clients veulent et que Coinbase et d'autres peuvent fournir en toute sécurité " a déclaré la société.

