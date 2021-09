Coinbase : la Chine fait monter la pression sur les crypto-monnaies

(AOF) - Les valeurs liées aux crypto-monnaies telles que Coinbase sont attendues en baisse dans le sillage des cours des monnaies virtuelles. Vers 14h30, le bitcoin cède 7% à 41 535 dollars alors que l'Ethereum chute de 10% à 2 831,99 dollars. La Banque populaire de Chine a rappelé que ces monnaies n'avaient pas cours légal. Selon l'institution, les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles sont des activités financières illégales.

Dans ce cadre, le gouvernement chinois assure qu'il réprimera résolument la spéculation sur les monnaies virtuelles ainsi que les activités connexes et les comportements répréhensibles afin de protéger les biens et les personnes et de maintenir l'ordre économique, financier et social.

