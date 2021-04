Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coinbase : entrée fracassante (+31%) sur le Nasdaq Cercle Finance • 15/04/2021 à 09:31









(CercleFinance.com) - Coinbase, plateforme spécialisée dans l'achat/vente de cryptomonnaies, a fait une entrée fracassante au Nasdaq. Avec un prix de référence fixé à 250 dollars - soit une valorisation de 65 Mds$ - le titre a démarré sur un gain de +70% à 429$, affichant alors une capitalisation de 111 Mds$ (soit 100 fois le chiffre d'affaires 2020), avant de terminer la séance à 328$ (+31%). ' L'environnement de marché est propice à l'introduction en bourse, car avec l'explosion des crypto-monnaies, les revenus de Coinbase explosent ', estimait un peu plus tôt Vincent Boy, analyste marché chez IG France. Avec près de 56 millions d'utilisateurs, Coinbase s'est fixé la mission ' d'accroître la liberté économique dans le monde ', assure son directeur général Brian Armstrong. Alors que la rentabilité de Coinbase devrait logiquement être indexée au niveau de prix des cryptomonnaies, le bitcoin évolue aujourd'hui à près de 63 000$, soit à niveau proche de son pic historique réalisé il y a 24h (65 000$). Avant son entrée au Nasdaq, la plateforme Coinbase se targuait de rassembler 223 milliards de dollars d'actifs, soit 11,3 % de part de marché des actifs cryptographiques. Au terme des six premiers mois de l'exercice 2021, la société indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars et un bénéfice net compris entre 730 et 800 millions de dollars.

