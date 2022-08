Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coil: propose le versement d'un dividende de 1 E par action information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 10:37









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration a décidé de convoquer à titre spécial une assemblée générale le 14 septembre 2022 pour proposer le versement d'un dividende intercalaire de 1,00 euro brut par action.



Ce dividende serait mis en paiement à partir du 30 septembre 2022.



' La situation financière solide de la Société permet d'assurer cette distribution tout en conservant un niveau suffisant de liquidités pour poursuivre la stratégie de croissance rentable de Coil ' indique la direction.







Valeurs associées COIL Euronext Paris +8.73%