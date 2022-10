Coil: des résultats semestriels plutôt solides

(AOF) - Coil, spécialiste de l'anodisation de l'aluminium, a publié ses résultats du premier semestre d'où ressort un EBITDA en baisse de 0,5 million d'euros par rapport à l'année précédente. Il s'établit à 2,5 millions d'euros pour représenter 18,1% du chiffre d'affaires, contre 24,4% du chiffre d'affaires au premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2022 s'élève à 20,7 millions d'euros, en croissance de 9,8% par rapport à la même période de l'année précédente.

Le résultat net du premier semestre 2022 est bénéficiaire de 0,85 million d'euros, contre 0,95 au premier semestre 2021 et une perte de 2,1 millions d'euros au premier semestre 2020.

Dans une conjoncture de plus en plus incertaine, l'entreprise reste prudente et anticipe la poursuite du ralentissement de la demande de sous-traitance sur la fin de l'exercice, alors que les distributeurs continuent de réduire une partie de leurs stocks.

Pour faire face aux hausses significatives des coûts de l'énergie en Europe, Coil a indiqué concentrer ses opérations à court terme sur son site de Landen en Belgique, où les prix de l'énergie sont actuellement plus faibles, et s'appuie en appoint sur sa ligne 6 à haut rendement en Allemagne.

L'entreprise se dit confiante dans ses perspectives de développement à plus long terme et capitalise sur son large portefeuille de produits premiums, durables et à moindre empreinte carbone pour accroître le potentiel de ses activités.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une transition écologique qui porte les prix des métaux

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.