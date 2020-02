COHERIS : des éléments exceptionnels devraient peser sur les résultats semestriels

(AOF) - En 2019, Coheris a enregistré un chiffre d'affaires en repli de 7,1% à 12,8 millions d'euros. L'éditeur de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (applications prédictives) a été pénalisé par la chute de 25% du chiffre d'affaires Licences On Premises dans le contexte de transition des ventes de l'entreprise vers le mode Cloud. Le chiffre d'affaires Abonnements (Cloud) est en progression de 38%.

Au total, les revenus récurrents, intégrant les chiffres d'affaires Abonnements et Maintenance, contribuent à hauteur de près de 50% du chiffre d'affaires total, en hausse de 5 points par rapport à 2018.

Le groupe affiche une trésorerie de 3 millions d'euros, en diminution par rapport à 2018 (3,8 millions d'euros).

Coheris a averti qu'au-delà de la baisse d'activité enregistrée sur l'année, les résultats du second semestre devraient être pénalisés par une conjonction d'éléments exceptionnels. Il s'agit des coûts liés à l'offre publique d'achat initiée par ChapsVision en 2019 et le versement des indemnités de départ de Nathalie Rouvet Lazare (PDG).