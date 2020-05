Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cohen, ancien avocat de Trump, libéré de prison en raison du coronavirus-sources Reuters • 21/05/2020 à 16:05









WASHINGTON, 21 mai (Reuters) - Michael Cohen, ancien avocat personnel de Donald Trump, a été libéré jeudi en raison des risques de contamination par le nouveau coronavirus dans le centre pénitentiaire fédéral de l'Etat de New York où il purgeait une peine de trois ans de prison, a-t-on appris de deux sources. Michael Cohen a déjà accompli un an de prison après sa condamnation pour avoir acheté, pour le compte de Donald Trump, le silence de deux femmes qui affirmaient avoir eu une relation extraconjugale avec le futur président des Etats-Unis. Il a aussi été jugé coupable de délits financiers et de parjure devant le Congrès. Il devrait purger le reste de sa peine sous forme d'assignation à résidence, ont dit les sources. Il était normalement éligible à une sortie de prison en novembre 2021. (Aram Roston et Mark Hosenball version française Bertrand Boucey)

