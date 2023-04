Cogra vise une marge d'Ebitda de 15% minimum pour 2022/2023

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Sur les neufs premiers mois de l’exercice 2022/23, le chiffre d’affaires de Cogra ressort à 42,4 millions d'euros, en croissance de 21 % par rapport au 31 mars 2022. Au 3ème trimestre de l’exercice le chiffre d’affaires de Cogra ressort à 17 millions d'euros en croissance de 16%. Pour cette fin de saison hivernale, Cogra a adapté son rythme de production à la demande, ralentie par les températures clémentes et les stocks constitués en début d’hiver face à la crise énergétique. Pour l'exercice 2022/23 Cogra prévoit de réaliser une marge d'Ebitda d'au moins 15 % sur l'ensemble de l'exercice.

