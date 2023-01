Cogra : une croissance semestrielle de 25%

(AOF) - Cogra a dévoilé son chiffre d'affaires du premier semestre 2022-2023 qui ressort en hausse de 25% à 25,4 millions d'euros. "Avec des capacités de production renforcées et une gestion des stocks bien avisée, Cogra a pu répondre à l’augmentation continue de la demande dans un contexte de forte compétitivité énergétique favorisant les énergies bois", a fait savoir le producteur de granulés de bois.

"La répercussion équitable de la hausse des prix des approvisionnements, couplée à l'adaptabilité de l'outil industriel, a permis de limiter l'augmentation des tarifs, qui est intervenue par paliers sur la période avec une hausse inférieure à 20 % sur le semestre", a indiqué la société.

Côté perspectives, Cogra considère que "la saison de chauffe 2022-2023 pourrait "rester sous tension face à la baisse des températures au cours des prochains mois".

"Grâce à l'ensemble des mesures prises depuis plusieurs mois, la responsabilisation des clients et la prise de conscience que ce marché doit être organisé selon un schéma de circuits courts, tant en approvisionnement qu'en distribution, Cogra entend participer autant que possible à l'effort de production tout en préservant les fondamentaux solides et vertueux de son modèle de développement", a conclu le groupe qui publiera ses résultats du premier semestre 2022-2023 (clos le 31 décembre 2022) le 13 février avant bourse.

