Cogra : repli de son chiffre d'affaires trimestriel

Les perspectives du spécialiste de l'énergie bois restent "inchangées". Dans un marché perturbé, Cogra "restera à l'écoute des opportunités de croissance externe ou organique qui répondraient à sa vision à long terme de croissance rentable et de respect de la sylviculture."

(AOF) - Cogra a dévoilé son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023-2024 qui est ressorti à 7,7 millions d'euros contre 17 millions d'euros un an auparavant à la même période. Sur 9 mois, le chiffre d’affaires ressort à 34,4 millions d'euros, soit une diminution annuelle de 19 %. Face à la douceur du climat cet hiver, la dynamique commerciale a pâti de la constitution de stocks d’anticipation l’été dernier, d’un niveau de stocks encore élevés chez certains distributeurs en lien avec la crise énergétique de 2022.

