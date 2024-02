Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cogra: repli de 2% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 15:53









(CercleFinance.com) - Cogra publie un résultat net en repli de 2% à 2,52 millions d'euros au titre de son premier semestre 2023-24, avec une marge d'EBITDA de 18,6% pour un chiffre d'affaires de 26,6 millions, en hausse de 5% 'dans un contexte d'atterrissage du marché du bois énergie'.



'Ces résultats confèrent à Cogra une position favorable pour relever les défis de l'année 2024, notamment la normalisation d'un marché perturbé par la crise énergétique de 2023 et une saison hivernale moins rigoureuse, limitant les besoins de chauffage', estime la société.





Valeurs associées COGRA Euronext Paris +10.12%