Cogra: prudent sur ses perspectives après un exercice record information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 11:44

(CercleFinance.com) - Cogra s'est montré prudent concernant ses perspectives pour le nouvel exercice 2022/2023 après avoir fait état hier soir de résultats 'record' au titre de l'exercice écoulé.



Le producteur de granulés de bois a expliqué que la dynamique actuelle de son marché engageait 'à la plus grande vigilance', tant sur le plan économique qu'écologique.



Dans un communiqué, le groupe basé à Mende (Lozère) manifeste son intention de répliquer la hausse des prix des matières premières sans trop peser excessivement sur ses prix afin de continuer d'offrir aux consommateurs une solution de chauffage compétitive.



D'un point de vue écologique, Cogra estime qu'il est désormais primordial de préserver des sources d'approvisionnements responsables.



D'après les analystes d'Euroland, la société se retrouve face à une situation 'inédite', dans laquelle l'approvisionnement en matières premières, va être de plus en plus difficile, certains scieurs étant aujourd'hui obligés de mettre en pause leur production dans le contexte de flambée des prix de l'énergie.



Pour son exercice 2021/2022, clos fin juin, le groupe a fait état de performances historiques, avec un EBITDA annuel en progression de 73% à 6,6 millions d'euros.



Son résultat net s'est, lui, établi à 2,9 millions d'euros, en croissance de 109%, ce qui représente 7% de son chiffre d'affaires.



Vers 11h30, l'action cédait plus de 7% et accusait l'une des plus fortes baisses du marché parisien.