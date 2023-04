Cogra: parmi les plus fortes hausses à Paris après son C.A. information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 12:18

(CercleFinance.com) - Cogra grimpe nettement ce jeudi à la Bourse de Paris après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel en forte hausse.



Vers 12h10, l'action du producteur de granulés de bois gagne plus de 7%, signant ainsi l'une des plus fortes hausses du marché parisien.



Cogra a fait état ce matin d'une croissance de 16% à 17 millions d'euros de son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre de son exercice décalé, clos fin mars.



Le groupe, basé à Mende, explique avoir adapté, lors de la fin de saison hivernale, son rythme de production à la demande, ralentie par les températures clémentes et les stocks constitués en début d'hiver face à la crise énergétique.



Sur les neuf premiers mois de l'exercice, c'est-à-dire du 1er juillet au 31 mars, son chiffre d'affaires se monte à 42,4 millions d'euros, contre 35 millions d'euros un an plus tôt, soit une hausse de 21%.



Dans son communiqué, Cogra dit aborder l'avenir avec confiance et tabler, pour son exercice 2022/23, sur une marge d'Ebitda d'au moins 15%.



Il souligne que la saisonnalité historique de son activité s'est fortement atténuée du fait de l'anticipation marquée des distributeurs et consommateurs en début de saison.