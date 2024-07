Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cogra: la météo douce pèse sur le chiffre d'affaires information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Le producteur de granulés de bois Cogra a fait état lundi d'un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros au titre de son 4ème trimestre 2023/24, clos fin juin, soit un recul de 47% sur un an.



Sur l'ensemble de son exercice fiscal décalé, la PME lozérienne dit avoir généré un chiffre d'affaires de 39 millions d'euros, en baisse de 24% par rapport à l'exercice 2022/23.



Dans un communiqué, le fabricant de granulés pour poêles et chaudières explique le repli de son activité par le recul de la consommation de chauffage, sur fond de températures douces pendant l'hiver, couplé à une forte baisse des prix.



Du fait du retournement conjoncturel du marché, Cogra indique anticiper une rentabilité dégradée sur l'exercice écoulé, anticipant un taux de marge Ebitda légèrement inférieur à l'objectif d'une marge 'durablement supérieure à 10%' qui avait été établi dans le cadre de son plan stratégique.



L'entreprise prévoit d'éventuellement préciser ses anticipations pour l'exercice 2024/25 lors de la publication des résultats annuels 2023/24, prévue le 9 septembre prochain.



A la Bourse de Paris, l'action Cogra perdait autour de 0,7% lundi matin suite à ces annonces.





Valeurs associées COGRA 6,02 EUR Euronext Paris +0,33%