Cogra, GTT, Vallourec, Vinci... Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Cogra

Au troisième trimestre 2024/2025, Cogra renoue avec la croissance grâce à un chiffre d'affaires de 11,5 millions d'euros, en hausse de 49%. Au second trimestre, ses ventes avaient reculé de 24% à 10,3 millions d'euros. Au-delà d'une base de comparaison favorable, la reprise des volumes, soutenue par une politique de prix maîtrisée et une normalisation progressive des conditions de marché, vient confirmer que le point bas a été atteint en fin d'année 2024.

Eutelsat

Le 2 avril 2025, le conseil d'administration a été informé de la démission de Hanwha Systems UK Ltd en tant qu'administrateur non exécutif d'Eutelsat Communications avec effet immédiat. "Le président du conseil a exprimé sa sincère gratitude à Mme Joo-Yong Chung, représentante permanente de Hanwha Systems UK Ltd, pour sa contribution", a indiqué Eutelsat Communications dans un communiqué.

GTT

Le groupe GTT, à travers son pôle Smart Shipping Ascenz Marorka, annonce que le groupe TMS (leader mondial des services maritimes multi-segments) a choisi la solution Smart Shipping d'Ascenz Marorka pour l'ensemble de sa flotte, soit plus de 130 navires (pétroliers, vraquiers, transporteurs de gaz - GNL & GPL - et porte-conteneurs). Le contrat prévoit l'accès à la plateforme numérique complète d'Ascenz Marorka, conçue pour optimiser la performance des navires, réduire les coûts opérationnels, améliorer la sécurité, diminuer les émissions et accroître l'efficacité énergétique.

Vallourec

Vallourec a reçu une notification d'attribution pour la fourniture de tubes OCTG (Oil Tubular Country Goods) à Sonatrach, la compagnie nationale algérienne de pétrole et de gaz. Vallourec livrera des tubes OCTG en acier carbone filetés avec ses connexions premium VAM, reconnues comme le standard de référence pour le marché algérien. Au total l'opération devrait générer plus de 250 millions de dollars de revenus pour Vallourec, avec des livraisons prévues en 2025 et 2026. Ces solutions seront fabriquées dans les usines de Vallourec au Brésil, en Chine, en France et en Indonésie.

Vinci

Vinci annonce le closing financier du premier partenariat public-privé (PPP) dans le domaine de la transmission électrique en Australie. Il porte sur la conception/construction et l'opération/maintenance jusqu'en 2060 de plus de 240 kilomètres de lignes à haute tension, de huit sous-stations et de divers équipements en Nouvelle-Galles du Sud au sud-est du pays. Le consortium Acerez est composé de Vinci, à travers sa filiale Cobra IS, d'Acciona et du distributeur d'électricité australien Endeavour Energy.

Viridien

Viridien, par l'intermédiaire de sa filiale (CGG Services SAS), a remporté un contrat auprès du Groupement Hassi Bir Rekaiz, un consortium de Sonatrach et PTTEP, pour réimager deux jeux de données sismiques 3D d'une superficie totale de 2 400 km² dans la concession de Hassi Bir Rekaiz, dans le bassin de Berkine, dans l'est de l'Algérie. Aucun détail financier n'a été divulgué. Au cours de ce projet de 13 mois, les scientifiques de Viridien procèdent à la réimagerie complète et à la fusion des deux jeux de données sismiques, enregistrés en 2011 et 2013.