Cogra, GTT, Fleury Michon, Vinci... Les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Cogra

Le fabricant de granulés de bois présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Fleury Michon

Le groupe alimentaire livrera ses résultats annuels.

GTT

Le groupe GTT, à travers son pôle Smart Shipping Ascenz Marorka, annonce que le groupe TMS (leader mondial des services maritimes multi-segments) a choisi la solution Smart Shipping d'Ascenz Marorka pour l'ensemble de sa flotte, soit plus de 130 navires (pétroliers, vraquiers, transporteurs de gaz - GNL & GPL - et porte-conteneurs). Le contrat prévoit l'accès à la plateforme numérique complète d'Ascenz Marorka, conçue pour optimiser la performance des navires, réduire les coûts opérationnels, améliorer la sécurité, diminuer les émissions et accroître l'efficacité énergétique.

Vinci

Vinci annonce le closing financier du premier partenariat public-privé (PPP) dans le domaine de la transmission électrique en Australie. Il porte sur la conception/construction et l'opération/maintenance jusqu'en 2060 de plus de 240 kilomètres de lignes à haute tension, de huit sous-stations et de divers équipements en Nouvelle-Galles du Sud au sud-est du pays. Le consortium Acerez est composé de Vinci, à travers sa filiale Cobra IS, d'Acciona et du distributeur d'électricité australien Endeavour Energy.

Voyageurs du monde

Le spécialiste du voyage sur mesure communiquera ses résultats annuels.