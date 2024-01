Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cogra: en chute avec son CA de 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - Cogra dévisse de 11% après l'annonce d'un chiffre d'affaires en repli de 18,6% à 13,6 millions d'euros pour son deuxième trimestre 2023-24, ramenant ainsi la croissance sur l'ensemble de son premier semestre comptable à +5,6% à 26,7 millions.



'L'année précédente était marquée par la crise énergétique qui avait particulièrement favorisé les énergies bois', rappelle la société, ajoutant que le niveau d'activité du premier trimestre 2023-24 'reflétait également la constitution de stocks d'anticipation'.



'Le démarrage de la saison hivernale est ainsi ralenti, d'autant que les besoins de chauffage sont actuellement limités par la douceur du climat en ce début d'hiver', poursuit le producteur de granulés de bois.





Valeurs associées COGRA Euronext Paris -10.89%