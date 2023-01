Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cogra: croissance d'un quart du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 13:09









(CercleFinance.com) - Cogra affiche un chiffre d'affaires de 25,4 millions d'euros au titre de son premier semestre 2022-23 (clos le 31 décembre 2022), en croissance de 25% en comparaison annuelle, dont 16,7 millions sur le seul deuxième trimestre (+21%).



'Avec des capacités de production renforcées et une gestion des stocks bien avisée, Cogra a pu répondre à l'augmentation continue de la demande dans un contexte de forte compétitivité énergétique favorisant les énergies bois', affirme la société.



Cogra reste très attentive à l'évolution du marché des granulés bois et au contexte inflationniste en général. La saison de chauffe 2022-23 pourrait selon elle rester sous tension face à la baisse des températures au cours des prochains mois.





Valeurs associées COGRA Euronext Paris -2.94%