Cogra bien orienté après des résultats semestriels records

(AOF) - Producteur de granulés de bois, Cogra progresse de 4,62% à 13,60 euros à la faveur de bons résultats au premier semestre de l'exercice 2022/2023. Cogra a dégagé un EBITDA historique de 4,9 millions d'euros, soit une marge d'EBITDA de 19%. La quasi-stabilité des amortissements amène le résultat d'exploitation à s'envoler de 217% à 3,4 millions d'euros, soit une marge d'exploitation de 14% contre 5%, un an auparavant.

Son résultat net sur cette période a été multiplié par plus de 3 s'élevant à 2,6 millions d'euros (soit une marge nette de 10%) contre 805 000 euros (marge nette de 4%) au premier semestre 2021/2022.

Pilotant ses opérations avec agilité et prudence pour servir la demande tout au long de la saison hivernale, ses achats nets de matières premières et de marchandises ont progressé de 48 %, à 13,7 millions d'euros, sur ce premier semestre 2022, soit une augmentation légèrement supérieure à celle des produits d'exploitation (+42 %).

Sur le semestre, Cogra a maitrisé l'ensemble de ses charges avec une croissance limitée de 6 % des autres achats et charges externes prouvant sa capacité à limiter l'impact de l'inflation. Il bénéficie aussi d'une bonne maitrise de ses coûts de transports et logistiques. Ce sont d'ailleurs ces paramètres qui ont permis à Cogra de dégager cet EBITDA historique.

Le producteur de granulés de bois a publié par ailleurs un chiffre d'affaires de 25,4 millions d'euros, en hausse de 25 % par rapport à l'exercice précédent.

Dans un marché du bois énergie en pleine effervescence, Cogra a ainsi bénéficié à plein de ses capacités de production, augmentées par la mise en route de sa nouvelle usine de Craponne-sur-Arzon au premier trimestre 2021.

Le groupe a aussi bénéficié de la bonne gestion de ses stocks et approvisionnements. Cette performance est d'autant plus notable que Cogra a fait le choix de limiter la hausse des prix de vente qui est intervenue en plusieurs paliers et dont le cumul est inférieur à 20 % en fin de période.

Fort de ce premier semestre réussi, Cogra anticipe un deuxième semestre solide et prévoit de réaliser une marge d'Ebitda d'au moins 15 % sur l'ensemble de l'exercice.

AOF