Face à un marché perturbé, Cogra "restera à l'écoute des opportunités de croissance externe ou organique qui répondraient à sa vision à long terme de croissance rentable et de respect de la sylviculture".

(AOF) - Dans un contexte beaucoup moins propice que l'année dernière, Cogra a généré un chiffre d'affaires de 13,6 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2023/2024, contre 16,7 millions d'euros au second trimestre de l'exercice précédent. L'année précédente était marquée par la crise énergétique qui avait particulièrement favorisé les énergies bois. La crainte d'une pénurie avait également entrainé une hausse des prix que Cogra avait, avec discernement, limitée à moins de 20% sur le premier semestre 2022/23.

Cogra : baisse de son chiffre d'affaires trimestriel sur un an

