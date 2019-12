Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cogelec : Sycomore AM sous 5% du capital Cercle Finance • 11/12/2019 à 12:26









(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 9 décembre, la gestion parisienne Sycomore Asset Management (AM) a franchi en baisse le seuil de 5% du capital de Cogelec. A cette date et après la cession d'actions sur le marché, Sycomore AM détenait 4,99% du capital et 3,12% des droits de vote du groupe.

Valeurs associées COGELEC Euronext Paris +0.31%