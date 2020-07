COGELEC : projet de transfert de la cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris

(AOF) - Cogelec a annoncé que le conseil d'administration de la société, réuni le 30 juillet 2020, a décidé de soumettre au vote de ses actionnaires un projet de transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé d'Euronext vers le marché Euronext Growth Paris à l'occasion d'une prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 1er octobre 2020.

Le spécialiste des interphones et des systèmes de contrôle d'accès des logements collectifs souligne que ce projet vise à lui permettre d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise permettant d'alléger les contraintes réglementaires s'imposant à la société et de réduire les coûts afférents à la cotation, tout en continuant de lui offrir le bénéfice des attraits des marchés financiers.

Aussi, sous réserve de l'approbation de ce projet par les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire le 1er octobre 2020, et de l'accord d'Euronext Paris, l'entreprise précise cette cotation s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de Cogelec, sans émission d'actions nouvelles.

