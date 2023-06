Cogefi Gestion reste sélectif sur les valeurs industrielles

Le gestionnaire d'actifs mis à profit la correction pour accentuer la composante luxe et consommation, au travers des prises de positions ou des renforcements dans Richemont, Seb, Carlsberg ou encore Bénéteau. Certaines technologiques, et notamment les semi-conducteurs, ont aussi été renforcés.

Cogefi Gestion reste sélectif sur les industrielles pour les prochaines publications de juillet et a ainsi réduit ses positions, notamment sur Saint-Gobain. Il garde le cap sur les biens de consommation, les loisirs et les technologies. Ainsi, l'exposition actions de son fonds diversifié Cogefi Flex Dynamic a été légèrement augmenté.

(AOF) - Cogefi Gestion reste constructif sur les actions, indique le gestionnaire d’actifs dans son commentaire de mai, anticipant toujours un atterrissage en douceur de l’économie. Selon lui, le deuxième trimestre pourrait marquer un point bas pour le secteur manufacturier, qui connaîtrait un redémarrage au second semestre.

